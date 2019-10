Controlli dei carabinieri a Monreale, un arresto e una denuncia

Ritrovato il cane avvelenato, inutili i soccorsi. Barone denuncia il dirigente comunale

Cronaca

MONREALE - Ritrovato ieri sera il terzo cane avvelenato. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Nonostante le corse verso la clinica, l’animale è morto. Sempre nelle vicinanze del cimitero, in via Pietro Novelli, è stato rinvenuto un gatto morto. ..