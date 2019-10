Cimitero, a dicembre 17 nuove operazioni di estumulazioni

MONREALE – A dicembre nel cimitero di Monreale verranno avviate le operazioni di estumulazione. Pubblicati nell’Albo on line del Comune gli elenchi dei defunti le cui sepolture saranno oggetto di estumulazione secondo le normative vigenti.

Sono 17 in tutto le sepolture della sezione 15 che saranno estumulate a partire dal 13 dicembre. L’intervento permetterà la sepoltura di altrettante salme ferme in deposito.

Sarà possibile, in caso di interesse da parte dei familiari, chiedere il recupero dei resti per l’inserimento in sepolture di famiglia. In caso di mancato interesse da parte dei parenti, i resti dei defunti saranno inseriti negli ossari comuni posti all’interno dei cimiteri.

Per visionare l’elenco completo vedi QUI