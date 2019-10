Bonus asilo nido, ecco come ottenerlo

MONREALE – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le famiglie possono richiedere l’erogazione del contributo per l’asilo nido, una misura a sostegno dei nuclei familiari.

Il contributo su base annua è previsto per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La somma verrà erogata ai genitori con i requisiti idonei che presenteranno la domanda. Vediamo nel dettaglio a chi è rivolto, come funziona e come si presenta la richiesta.

I genitori dei bambini compresi tra i 0 e i 36 mesi che frequentano o hanno frequentato nell’anno educativo 2018-2019 l’asilo nido comunale possono presentare istanza per la richiesta di contributo a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette presso l’asilo nei mesi di settembre-dicembre 2018; gennaio – giugno 2019 e settembre – ottobre 2019.

L’istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci indirizzata al sindaco di Monreale e dovrà pervenire al protocollo generale o a mezzo Pec promozioneterritorio.monreale@pec.it entro le 12 del 18 novembre.

L’istanza dovrà essere prodotta esclusivamente sul modello scaricabile QUI o si può ritirare presso l’asilo Giaccone in via Venero.