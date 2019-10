Protocollo d’intesa tra l’istituto superiore Rutelli e il comune di Monreale: il territorio e il turismo alla base dell’accordo

PALERMO – “…un rapporto di collaborazione dal quale mi auguro di sortire i migliori effetti per il nostro territorio”. Con queste parole il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ieri ha aperto l’incontro con gli studenti monrealesi del Rutelli.

“E’ un incontro storico” dichiara la D.S. Prof. Giovanna Ferrari davanti ai presenti e al suo staff rispondendo ad Alberto. Sì, Alberto!! Perché come tanti monrealesi Alberto Arcidiacono è stato uno studente dell’Istituto Tecnico per Geometri “Mario Rutelli”, e oggi a distanza di tanti anni dal suo diploma, ha potuto riabbracciare alcuni dei suoi ex docenti, come il Prof. Filippo Vassallo di Topografia, e respirare quell’aria che sicuramente gli ha fatto ritornare in mente tanti bei ricordi di quando era anche lui uno studente del Geometra.

Insieme al Sindaco, l’Assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo, anche lui ex studente del Rutelli. Il protocollo fortemente voluto dall’Istituto, nella persona del Dirigente e dei professori Venturella e Barreca, ha riscontrato da subito la piena fattibilità da parte del Sindaco Arcidiacono. La Prof.ssa Manuela Quadrante dello Staff del Sindaco ha curato insieme al Prof. Venturella l’organizzazione e la procedura per portare il Comune e l’Istituto alla firma di questo protocollo.

L’evento di ieri ha aperto il territorio e il Comune di Monreale ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola lavoro) dell’ISS Rutelli. I punti strategici toccati dal protocollo sono: il Territorio, l’Ambiente, il Turismo e i Beni Culturali. Grazie al protocollo siglato potranno partire le singole convenzioni per le Aree tematiche di interesse ritenute strategiche. Già al vaglio due progetti per la parte Turismo e Territorio.

Soddisfatti anche la Prof.ssa Cannova in qualità di Coordinatore dell’Indirizzo Turismo e il Prof. Pirrello referente per l’ISS Rutelli dei PCTO. Visibilmente soddisfatti anche gli studenti che grazie a questo protocollo potranno mettere in campo le loro esperienze al servizio del proprio Comune.

Il Sindaco Arcidiacono, parlando proprio agli studenti presenti dei suoi ricordi legati all’Istituto, ha voluto lanciare il messaggio che nella vita bisogna impegnarsi e dare il massimo per incrementare il proprio bagaglio culturale, e questo protocollo rappresenta in qualche modo un atto dovuto nei confronti di questo Istituto che da sempre ha ospitato studenti provenienti da Monreale e dalle frazioni.

L’ Assessore D’Eliseo, sulla scia delle parole di Alberto, rilancia agli studenti l’invito di vivere la scuola come occasione per la formazione e anche per godersi questi anni, quelli dell’adolescenza, all’interno della comunità scolastica.

La Prof.ssa Quadrante, docente all’I.C. Morvillo di Monreale, che tra la platea ritrova molti suoi ex alunni, invita tutti gli studenti a mettersi sempre in gioco per migliorare se stessi, mentre il prof. Barreca, coordinatore dell’indirizzo CAT (ex geometra) rilancia le potenzialità della scuola dal punto di vista occupazionale supportando il tutto grazie agli ottimi risultati conseguiti l’anno scorso con la classifica EDUSCOPIO che ha posizionato l’indirizzo CAT al primo posto a livello provinciale.

Visibilmente emozionato, Alberto Arcidiacono conclude l’incontro con la sigla del protocollo ribadendo l’importanza di questo documento come strumento di collaborazione con questa amministrazione comunale, invitando i presenti a mettere in campo tutte le idee per rendere Monreale competitiva all’interno di un contesto che diventa sempre più da metropolitano a internazionale.