Corleone, il volantinaggio verrà regolamentato. Siragusa: “Intendiamo garantire il decoro urbano”

Per risolvere il problema del volantinaggio selvaggio potrebbe bastare una semplice ordinanza per la sua soluzione. Volantini, depliant e materiale pubblicitario spesso finiscono dal portalettere al marciapiede delle strade. Nel corleonese approderà in consiglio comunale la proposta di delibera avente ad oggetto: l’approvazione del regolamento di distribuzione di materiale informativo.

Il Presidente del Consiglio Pio Siragusa esprime soddisfazione per l’approdo in Consiglio Comunale del regolamento per la disciplina della distribuzione di materiale informativo pubblicitario distribuito porta a porta o in aree e spazi pubblici. “Con tale atto, l’Amministrazione Comunale intende garantire – afferma Siragusa – un’immagine di cura e decoro della città, combattendo l’attività selvaggia di volantinaggio”.

Lunedì inoltre, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di o.d.g. a sostegno dell’approvazione dell’emendamento al DDL 3/17 “Legge obiettivo istitutiva delle zone franche montane in Sicilia”. Corleone infatti, ha i requisiti per essere inserita tra le aree di montagna particolarmente svantaggiate, trovandosi ad un’altitudine di almeno 500 mt s.l.m. ed avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tali territori potrebbero usufruire di una politica fiscale di sviluppo, con una riduzione dell’aliquota nazionale applicabile alle imprese per incentivarle ad investire in tali territori