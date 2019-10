Centenario della nascita del carabiniere D’Acquisto, la mostra nella Galleria d’Arte Studio 71

MONREALE - Il sindaco Alberto Arcidiacono alla presenza della giunta e del segretario generale del Comune Francesco Fragale ha consegnato stamane in Sala Rossa un encomio solenne al vigile Michelangelo Rao per aver salvato lo scorso 18 maggio un ..

Monreale, nascerà un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

Cultura

MONREALE - A breve la città di Monreale potrebbe ospitare un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Questa mattina la giunta comunale ha approvato la delibera per l’avvio dei lavori di adeguamento dell’edificio “Reclusorio delle Orfani Vergini” di via Palermo. Q..