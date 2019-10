Arredare il bagno dell’ufficio: consigli utili per non sbagliare

Un ufficio per essere veramente funzionale deve essere curato in ogni minimo dettaglio. Molto importate da valutare è l’arredo del bagno, in modo da rendere questa stanza il più possibile accogliente. Per riuscire al meglio in tale intento è fondamentale tenere conto di alcuni semplici consigli. Come prima cosa è bene considerare lo spazio a disposizione, in modo da disporre in maniera adeguata i vari elementi e da non soffocare l’ambiente.

Del resto bisogna considerare che la stanza da bagno deve risultare rilassante e non generare agitazione o confusione. Se è possibile è meglio creare una toilette specifica per le donne ed una per gli uomini, così da evitare ogni tipo di imbarazzo. Importante è anche la scelta dei sanitari, che devono essere di qualità, in modo da durare a lungo e da garantire il massimo del comfort. Ciò, però, non basta per ottenere un ambiente funzionale e valido, ma è necessario considerare anche di altri punti fondamentali. Scopriamo quali sono.

Complementi d’arredo funzionali e di qualità

Il bagno dell’ufficio, oltre ad avere dei sanitari d’eccellenza, deve anche essere dotato di altri complementi d’arredo, come pensili ed armadietti, in cui riporre tutto il necessario per rendere la stanza funzionale. Tuttavia è bene sottolineare, come fatto già in precedenza, che non bisogna esagerate, in modo da non rendere l’ambiente opprimente e soffocante. Inoltre si consiglia di scegliere linee essenziali, poiché danno idea di ordine e di raffinatezza.

Ma cosa serve ancora per rendere efficiente un bagno? Di fatto sono necessari ancora dei piccoli accorgimenti, come un cestino per gettare le salviette di carta sporche, un dispenser per il sapone, da posizionare vicino al lavabo, ed uno specchio. Ovviamente non bisogna dimenticare anche i vari prodotti per l’igiene personale che non possono mancare in nessun bagno che si rispetti, sia che si tratti di quello di casa che dell’ufficio. Dunque è bene ricordare la carta igienica, le salviette ed il sapone per le mani.

Per l’acquisto di tutti questi prodotti si consiglia di scegliere un e-commerce specializzato in articoli per l’ufficio, in modo da poter contare su un buon risparmio. Tuttavia bisogna fare attenzione, poiché non basta comprare, ad esempio, un portasapone liquido online per il bagno qualunque, ma è necessario valutare la qualità di tutti i prodotti che si vuole posizionare nella toilette dell’ufficio. Dunque è importante individuare un sito di riferimento valido ed affidabile, in cui il rapporto qualità-prezzo sia effettivamente buono.

Illuminazione studiata e adeguata

La maggior parte delle persone pensa che per arredare al meglio il bagno di un ufficio sia sufficiente tenere conto dei sanitari e dei complementi d’arredo. Si tratta certamente di aspetti importanti, che non devono essere sottovalutati. Tuttavia non sono sufficienti per creare un ambiente confortevole ed accogliente. Dunque come fare? Di fatto è fondamentale studiare con attenzione l’illuminazione.

Del resto non bisogna dimenticare che la toilette è uno spazio che viene utilizzato, non solo dai lavoratori, ma anche dai clienti o da eventuali collaboratori esterni. Per questa ragione è importante che ogni aspetto sia curato al meglio. La cosa migliore è disporre di una finestra, in modo da poter far penetrare la luce naturale, che è rilassante ed in grado di creare un’atmosfera piacevole.

Tuttavia bisogna pensare anche alla luce artificiale, che deve essere soft, in modo da non arrecare disturbo. Si consiglia, quindi, di mettere dei faretti o delle applique in corrispondenza dello specchio e dei lampadari sul soffitto, il cui numero dipenderà dalla grandezza dell’ambiente a disposizione.