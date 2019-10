Monreale, la Sicily Music Academy apre le iscrizioni al nuovo anno accademico

MONREALE – L’accademia “Sicily Music Academy”, diretta dal Maestro Davide Cutrona, riapre le iscrizioni ai corsi accademici per l’anno 2019-2020.

I corsi musicali ad indirizzo strumentale quali violino, violoncello, chitarra, pianoforte, batteria, basso elettrico, vocale o canto (Jazz , Rock e Pop) e recitazione (comica e drammatica) sono aperti a qualunque fascia di età.

I punti di forza della “Sicily Music Academy” sono i Corsi Pre Accademici ed Accademici per indirizzo Classico – Jazz e Pop, la preparazione per Concorsi e/o Talent Regionali e Nazionali come Xfactor, The Voice, Area Sanremo e Amici, Conservatori di Musica e la presenza di Vocal Coach e Maestri di Strumento Qualificati.⠀

⠀