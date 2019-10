Addio ai bollettini, Monreale passa a PagoPA

MONREALE – Approvata dal Consiglio Comunale, questa settimana, la proposta della Commissione Bilancio di adesione al PagoPa, strumento unico per i pagamenti telematici verso il Comune.

Un primo passo verso la digitalizzazione del Comune che cerca di combattere parte della burocrazia, spesso terreno di scontro tra i cittadini e gli uffici comunali.



In tal modo si potrà procedere telematicamente ed in maniera agevole ai pagamenti in favore del Comune di Monreale, senza correre il rischio che i dati siano incompleti, imprecisi o deficitari di quelle informazioni necessarie ai fini della riuscita delle operazioni.



“In qualità di Presidente -ha dichiarato Fabio Costantini, M5s – mi preme particolarmente ringraziare la II Commissione, formata dai Consiglieri Di Verde, Ferreri, Lo Coco, Lo Verso e Russo, con la quale si stanno portando avanti, proficuamente, tante iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita dei Monrealesi”.



“Stiamo già lavorando ad un’altra proposta – continua il consigliere pentastellato – che presto tradurremo in un atto di indirizzo, che prevede una riduzione della TARI per tutti quei cittadini che non godono del servizio porta a porta e che riteniamo più corretto non paghino il servizio di raccolta poiché sono gli stessi a doversi recare presso le isole ecologiche”.