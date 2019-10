UniPa per l’Ambiente, domani inaugurazione del primo “Eco-Totem Smartie Water”

PALERMO – Nell’ambito delle iniziative per la campagna “ UniPa per l’Ambiente ” il Rettore dell’ Università degli Studi di Palermo , prof . Fabrizio Micari , inaugura al Campus universitario di viale delle Scienze il primo “ Eco-Totem Smartie Water ” per la raccolta differenziata della plastica , dell’alluminio e l’ erogazione di acqua potabile . L’ inaugurazione si terrà venerdì 11 ottobre alle 11.00 presso l’ Edificio 8 (viale delle Scienze).

Prosegue il progetto “ PlaStop UniPa ” per ridurre l’utilizzo della plastica monouso , con la distribuzione della “ borraccia UniPa ” agli studenti iscritti al primo anno delle Lauree Triennali , Lauree Magistrali a Ciclo Unico e Lauree Magistrali a partire da venerdì 11 ottobre secondo il seguente Calendario .

CALENDARIO DISTRIBUZIONE “BORRACCIA UNIPA”

VENERDÌ 11 OTTOBRE, DALLE 9.00 ALLE 13.00

Distribuzione agli iscritti al primo anno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola Politecnica e alla Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale

c/o Spazio adiacente il “Bar di Ingegneria” all’Edificio 8 del Campus universitario di viale delle Scienze (Palermo)

Distribuzione agli iscritti al primo anno dei Corsi di studio afferenti al Polo territoriale universitario di Agrigento

c/o Villa Genuardi in via Ugo La Malfa snc e la sede del Polo di via Filippo Quartararo, 6 (Agrigento)

Distribuzione agli iscritti al primo anno dei Corsi di studio afferenti al Polo territoriale universitario di Trapani

c/o “Casa Santa” lungomare Dante Aligheri, 2 (Erice – TP)

Distribuzione agli iscritti al primo anno dei Corsi di studio afferenti al Polo territoriale universitario di Caltanissetta

c/o Palazzo Moncada in corso Vittorio Emanuele, 92 e CEFPAS – Padiglione 3 in via Giuseppe Mulè, 1 (Caltanissetta)