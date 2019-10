Rimini, spopola il video sulla città di Monreale alla Fiera Internazionale del turismo (VIDEO)

PALERMO - Da oggi, anche nella provincia di Palermo, sarà attivo il numero unico di emergenza 112 che sostituirà i numeri 112, 113, 115 e 118. Il NUE è il numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell'Unione e..

Monreale, uomo trovato senza vita nel suo appartamento

MONREALE - È stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. Si tratta di un uomo, di 72 anni, residente in via Pietro Novelli a Monreale. La segnalazione è arrivata da un vicino di casa, che da tempo non avvertiva più alcun ru..