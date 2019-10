Monreale, aperta la selezione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione

MONREALE – Selezioni aperte per la nomina dei componenti degli Organi Indipendenti di Valutazione del comune normanno. L’incarico è scaduto il 09 luglio del 2019, quindi i componenti che verranno nominati saranno impegnati per il triennio 2019/2021. Il compenso annuo previsto per l’intero organismo è pari a €10.000,00 da ripartire tra i tre componenti nel seguente modo: € 4.000,00 al Presidente ed € 3.000,00 a ciascuno dei componenti.

Gli interessati possono presentare istanza entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione nell’Albo comunale esclusivamente tramite:

posta certificata segretario.monreale@pec.it o sindaco.monreale@pec.it.; oppure posta elettronica istituzionale segretariogenerale@monreale.gov.it o sindaco@monreale.gov.it. I candidati devono riportante i requisiti attinenti alle esperienze professionali, capacità tecniche. All’istanza dovrà essere allegato curriculum vitae.

Gli ammessi saranno invitati a sostenere un colloquio per accertare le capacità e competenze specifiche. Dopo il colloquio il Sindaco procederà alla nomina O.I.V. con provvedimento motivato da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente.

Pubblicato il 20 settembre con scadenza il 5 ottobre, l‘avviso per la procedura di selezione per la nomina dei componenti degli Organi Indipendenti di valutazione del Comune di Monreale è stato ripubblicato oggi perché da un riesame sono state apportate delle variazioni, al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni di legge. Le istanze già presentate e conforme al presente avviso rimangono valide ai fini della selezione.

Per leggere il bando completo consultare il sito internet istituzionale del Comune di Monreale.