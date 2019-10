Il Comune di Monreale assume un Dirigente Contabile, richiesta esperienza di 10 anni

Il Comune di Monreale assume un Dirigente Contabile da impiegare nella direzione dell’Area Gestione Risorse. A firma del Segretario comunale Fragale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato.

Al bando possono partecipare, entro le ore 14 del 24 ottobre, i candidati laureati in economia che abbiano almeno 10 anni di esperienza presso Amministrazioni Pubbliche Locali in posti in cui è previsto il requisito del titolo di studio della Laurea per l’accesso e l’avere ricoperto funzioni e responsabilità dirigenziali. Altri requisiti sono la conoscenza della lingua inglese e basi di informatica. Per essere ammessi alla selezione pubblica occorre inoltre godere dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.

La Commissione esaminatrice, composta dal Segretario Generale del Comune e altri due componenti nominati dal Sindaco, attraverso processo comparativo tra le caratteristiche di ciascun candidato e i criteri di valutazione sotto indicati, selezionerà i 5 candidati ritenuti più idonei all’assolvimento dell’incarico da sottoporre alla scelta del Sindaco. Il Sindaco – si legge nel bando – a seguito della selezione, conferirà, con atto motivato, l’incarico al candidato prescelto.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, esclusivamente secondo l’allegato facsimile, dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Monreale o spedita a mezzo di lettera raccomandata o tramite Pec. Per maggiori informazioni, per caricare il bando e la domanda per il concorso è possibile collegarsi al sito istituzionale del Comune di Monreale.