Ikea e Leroy Merlin assumono in tutta Italia, posti anche in Sicilia

Ikea e Leroy Merlin aprono la selezione alla ricerca di diverse figure professionali, dai magazzinieri, agli addetti alla logistica, agli addetti alle risorse umane.

Sul portale di Ikea ci sono decine di opportunità di lavoro per laureati, laureandi, universitari e diplomati che sono disponibili a lavorare anche nei fine settimana. I contratti prevedono assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Per i giovani, a partire dalla sede di Ikea di Catania sono aperte opportunità di tirocini.

In Ikea, tra contratti e stage nelle sedi italiane le offerte di lavoro sono 44. A Collegno, nel Torinese si cerca un

addetto alla logistica, uno al visual merchandising, al design di interni, un esperto della comunicazione grafica e si offre lavoro part time per uno studente; a Piacenza due coordinatori della distribuzione, sette carrellisti e un

addetto alla logistica; a San Giuliano Milanese un addetto alle vendite, a Roncadelle nel Bresciano un addetto alla logistica, uno per l’assistenza ai clienti e un altro per l’area ristorazione.

A Parma due addetti alle vendite; a Rimini collaboratori alla logistica; nelle sedi del Milanese due posti nel commerciale e vendite a Milano Corsico. Infine un business developer ad Assago e un Goods Flow Co-Worker, che organizzi la merce all’interno del negozio prima dell’apertura nella sede di Villesse (Gorizia).

Ma l’azienda recluta anche tanti giovani per tirocini retribuiti (con rimborso spese e accesso gratuito al ristorante del punto vendita) in diversi settori, per lo più laureati e con titoli di studio in visual merchandising, design industriale o altre discipline artistiche, o a candidati interessati a fare un’esperienza di lavoro presso il Gruppo.

Tra le sedi anche quella di Catania, dove sono aperte opportunità per l’angolo occasioni, vendite, risorse umane e finanze. E si raccolgono comunque candidature spontanee. Tra i requisiti imprescindibili per molti lavori con l’Ikea c’è la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi occorre visitare la pagina dedicata alle carriere del sito, si può possibile accedere all’elenco delle ricerche in corso e inviare il curriculum compilando il form online.

Sul portale di Leroy Merlin ci sono 89 posizioni aperte, prevalentemente nel settore delle vendite e della logistica, con diverse mansioni e tipologie di contratto: dai commessi in negozio ai magazzinieri, dai capi settore o gli allievi capi settore al consiglieri di vendita in settori specifici, come il mondo comfort, la fa-

legnameria, bagno, suolo e finestre agli specialisti del marketing aziendale. Sino ai cosiddetti “weekendisti” da 8 o 16 ore ore, giovani disposti a lavorare con turni di 8 ore il sabato e la domenica. Le sedi sono distribuite in tutto il territorio nazionale da quelle milanesi a Napoli.