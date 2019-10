ARS, obbligo per le Asp di destinare lo 0,2% delle risorse ai progetti del “budget di salute” ai disabili psichici

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha finalmente esitato con 32 voti a favore le leggi contenute nei collegati alla finanziaria e che erano state riunite in un unico documento, riscritto, escludendo quasi tutte le norme di spesa tranne quella che riguarda i precari. Sala d’Ercole riaprirà i battenti martedì pomeriggio della prossima settimana, con il dibattito sulla finanza pubblica.

Deluso il Movimento Cinquestelle che ha sottolineato come le vere riforme restino sempre al palo. “Una legge che doveva essere approvata a febbraio – è scritto in una nota del gruppo M5S all’Ars – ha visto finalmente la luce quasi sotto l’albero di Natale. Un bottino pressoché fallimentare per un governo che aveva preannunciato grandi riforme e che alla prova dei fatti non riesce a cavare un ragno dal buco”. I Cinquestelle hanno ricordato che quest’anno vi sarà una sessione di bilancio infinita perché a breve si dovrà esaminare la prossima finanziaria. “Questo pessimo collegato non rimarrà certo nella storia dell’Ars – hanno aggiunto i deputati – noi abbiamo provato a migliorarlo con una serie di emendamenti approvati dall’Aula”.

In particolare è stata approvata la tecnologia Blockchain per tracciare i prodotti agroalimentari, l’istituzione di percorsi segnalati e pubblicizzati nell’Isola con apposita cartellonistica, attraverso cui si raggiungeranno i luoghi in cui hanno vissuto gli scrittori siciliani o quelli descritti nelle loro opere in un itinerario che coinvolgerà siti archeologici e cantine sociali, l’enogastronomia, i siti naturalistici e le strutture per l’accoglienza e i relativi servizi. E ancora la istituzione di un ufficio di riferimento in ogni Comune della Sicilia. La legge prevede la costituzione di un ufficio locale in ogni Comune, così da offrire ai cittadini un punto di riferimento certo nel proprio territorio.

Prevista infine la obbligatorietà per le Asp di destinare lo 0,2% delle risorse ai progetti del “budget di salute” per i disabili psichici. Nel collegato è stata ridisegnata la composizione del Comitato regionale per la programmazione sportiva, previsto dalla legge 8/78 e per assicurare una partecipazione più ampia ai vari protagonisti del mondo dello sport, chiamati a sedere in questo organismo.

Soddisfatta anche Rossana Cannata, di Fratelli d’Italia, per l’approvazione ARS di due emendamenti che riguardano la Promozione del Made in Sicily e sostegno alle famiglie. La prima prevede che la Regione promuova accordi quadro con soggetti privati con sede in Sicilia, tra cui catene commerciali e alberghiere, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali “Made in Sicily”. La seconda dà l’accesso a un plafond e il diritto a un certificato “Family plus” per tutte quelle imprese in prima fila nel sostegno alla famiglia. Via libera anche ad un emendamento che riguarda la stabilizzazione di 5.000 lavoratori Asu.