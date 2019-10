Nei guai il titolare di una ditta di rifiuti di San Giuseppe Jato, scatta il sequestro

Questa mattina la Guardia di Finanza di Partinico , su delega della Procura di Palermo, ha eseguito un provvedimento di sequestro del valore di 1,4 milioni di euro nei confronti del titolare di una società impegnata nel settore edile e dei rifiuti di San Giuseppe Jato.

Il sequestro è finalizzato alla confisca per “equivalente” di oltre 1,5 milioni di euro, emesso dal Gip di Palermo. Al termine di alcune verifiche eseguite dal 2017 al 2018, sarebbe emerso che il 34ebbe S.L.G. al fine di evadere le imposte, avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre 2,4 milioni di euro e IVA per circa 500 mila euro, relativamente agli anni d’imposta dal 2013 al 2017, incorrendo nel reato di omessa dichiarazione ed occultamento dei documenti contabili.

L’attività ispettiva, resa ancor più difficoltosa dall’occultamento delle scritture contabili, è stata incentrata dai militari su una serie di controlli incrociati e questionari inviati ai clienti dell’azienda, risultati fondamentali per la ricostruzione del reale volume d’affari conseguito dall’impresa.

Il sequestro “per equivalente” ha avuto ad oggetto l’intero pacchetto azionario (interamente di proprietà del titolare della ditta) di una importante società di San Giuseppe Jato operante sia nel settore edile che in quello della gestione dei rifiuti, nonché 2 autovetture, 1 motoveicolo e disponibilità finanziarie rinvenute sui conti correnti aziendali e personali dell’indagato, sino alla concorrenza dei tributi evasi.