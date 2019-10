Monreale vola alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini

MONREALE – Ci sarà anche Monreale alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Il Comune normanno ha accettato l’invito dell’Assessorato Regionale al Turismo e sarà rappresentato ad uno degli eventi più importanti del settore turistico dall’assessore Geppino Pupella, dal consulente del sindaco Salvatore Giangreco e dal dipendente comunale Mimmo Russo. Monreale avrà uno spazio dedicato all’interno dello stand della Regione Siciliana dal 9 all’11 di ottobre.

Quello della Fiera di Rimini è un trampolino di lancio di tutto rispetto per il turismo monrealese e la città non poteva certo mancare. Da domani a venerdì, infatti, la fiera di Rimini accoglierà migliaia di operatori del business turistico di tutto il mondo, un’occasione troppo ghiotta, da non farsi sfuggire.

Alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini ci saranno anche più di 3 mila imprese del settore con le loro proposte nei vari settori con 130 destinazioni internazionali. Saranno 46 quelle siciliane che andranno alla Ttg Travel di Rimini. Si tratta della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, aziende che forniscono servizi per il turismo, con tecnologia e soluzioni innovative.