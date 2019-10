Borgo Molara, colpi di pistola contro la saracinesca di un tabacchi

MONREALE - Si preannuncia battaglia oggi pomeriggio in consiglio comunale sulla questione TARI . La maggioranza ha presentato una delibera per chiedere all’aula l’approvazione delle tariffe che andranno a coprire il costo del ..

Informazione e comunicazione social all’interno degli enti locali, il convegno organizzato da PA Social

Cronaca

PALERMO - Informazione e comunicazione social all’interno degli enti locali. Strategie comunicative per per promuovere le attività degli Enti. Questo i temi affrontati giorno 1 ottobre al convegno “Le PA Social hanno una marcia in più. Uso e diffusione dei social media pubblic..