Maltempo, previste piogge alluvionali. Temperature in diminuzione

MONREALE – Il maltempo ha fatto capolino anche dalle nostre parti. I mari attorno alla Sicilia sono una autentica fornace di temporali, nelle prossime ore assisteremo a piogge di stampo alluvionale. La giornata è perturbata con precipitazioni diffuse e le temperature che sono scese sensibilmente nelle ultime ore con valori che a stento raggiungono i 19 gradi.

La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme).

Per domani la giornata è caratterizzata da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Nelle prime ore nubi sparse, al mattino piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, la temperatura di inizio giornata sarà di 20°C; nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, la temperatura nelle ore più calde sarà di circa 24°.

Per il bel tempo dobbiamo attendere mercoledì 9 Ottobre: cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni.