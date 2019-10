Monreale, modifica al piano traffico, riapre via Roma anche nei fine settimana

MONREALE – Dopo circa 6 settimane di chiusura al traffico, anche nei weekend torna la circolazione veicolare su via Roma. Rimangono invece chiuse, e ormai trasformate in isole pedonali, piazza Guglielmo II e piazza Vittorio Emanuele.

Il nuovo piano traffico, inaugurato il 26 agosto dall’amministrazione Arcidiacono, aveva comportato la chiusura definitiva delle due piazze principali, e la chiusura da venerdì a domenica di via Roma.

Una strategia messa in campo per limitare il traffico nel centro storico, in linea con quanto avviene oramai da tempo in tante città turistiche, e come richiesto dalla Fondazione UNESCO Sicilia.

Il nuovo piano traffico, anche in seguito ad un confronto tra amministrazione e commercianti, era stato applicato in via sperimentale, al fine di valutarne l’impatto nell’arco di queste 6 settimane. In particolar modo per comprendere le conseguenze che avrebbe comportato sulla congestione veicolare che si sarebbe potuta creare nelle vie limitrofe, soprattutto nella via San Cristoforo (zona Pozzillo), utilizzata dalle automobili provenienti da Palermo per proseguire per via Veneziano.

“Terminate le manifestazioni dell’estate monrealese è venuta meno la necessità di interdire via Roma al traffico veicolare”, spiega l’assessore Giuseppe Pupella. “Di volta in volta, in occasione di concerti, spettacoli o altre manifestazioni, predisporremo la chiusura di via Roma, come fatto nelle scorse settimane”.

A breve l’amministrazione, sentiti anche i commercianti, valuterà se e quali modifiche apportare al piano traffico.