Duomo di Monreale, Giovanni Battista Pergolesi per la settimana di musica sacra

PIANO DEI GELI - Un'operazione della Polizia municipale ha portato al sequestro di un immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico peraltro ricadente in zona sismica a Piano dei Geli. Il sequestro dell'immobile ..

Crocifisso nelle aule scolastiche, sì o no? Il sondaggio su Filodiretto

Cultura

“Credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare". Le parole del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti hanno riacceso lo scontro tra favorevoli e contrari al crocifisso nelle au..