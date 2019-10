Monreale, aperte le candidature per il servizio civico (MODULO ALL’INTERNO)

MONREALE – Il Comune di Monreale avvia il “servizio civico” con l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita nel territorio, riducendo le condizioni di disagio derivanti dalle purtroppo diffuse difficoltà occupazionali, dall’inadeguatezza del reddito e da particolari condizioni di non autonomia.

Dal 7 ottobre al 7 novembre sarà possibile presentare le istanze presso gli Uffici del Servizio Sociale di via Venero al civico 117, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e martedì dalle 15,00 alle 17,30. Possono presentare richiesta i cittadini residenti a Monreale da almeno 1 anno, disoccupati e in situazione di disagio economico derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno dell’intero nucleo familiare e per i quali non sussistono motivi ostativi in materia di antimafia.

Gli interessati dovranno compilare l’istanza, redatta secondo il modello reperibile sul sito istituzionale del Comune, scaricabile QUI.