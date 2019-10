Piano dei Geli, immobile abusivo in zona sismica: scatta il sequestro

PIANO DEI GELI – Un’operazione della Polizia municipale ha portato al sequestro di un immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico peraltro ricadente in zona sismica a Piano dei Geli.

Il sequestro dell’immobile è avvenuto lunedì dalla sezione di P. G ed Edilizia diretta dal Capitano Castrense Ganci.

La struttura, una soprelevazione di mq. 140 senza alcuna autorizzazione, si trova in via SM 22 a Piano dei Geli. Il proprietario, G.S. di anni 60 è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che valuterà l’inosservanza della normativa per la costruzione in zone sismiche, ai sensi del vigente Testo Unico per l’Edilizia.