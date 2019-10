Duomo di Monreale, la Messa di Dvorak inaugura la settimana di musica sacra

MONREALE – Ritorna la musica, superba musa all’interno della “Chiesa più bella del mondo” così come è stata definita da Benedetto XVI. Ieri sera, alle 21,00 appuntamento per il primo concerto della settimana dedicata alla musica sacra.

In una gremita Cattedrale, il maestro Ciro De Visco ha diretto la “Messa in re maggiore p.86 per coro e orchestra di Dvorak” eseguita dall’Orchestra Sinfonica Siciliana e dal Coro del Teatro Massimo.

Opere, quelle in programma, concepite per uno spazio aureo riverberante come la Cattedrale dedicata a Santa Maria la nuova e che ben si sposano con la spiritualità del luogo.

Il ceco Antoni Dvoràk trasfigura attraverso una continua sperimentazione le reminiscenze haedeliane che innalzano il pubblico verso l’alto. È un’opera di fede, di speranza e di amore. Il pubblico ha enormemente gradito la performance accompagnando il finale con un lungo applauso.

“Il duomo di Monreale è stato concepito come un anticipo della Gerusalemme Celeste”, ha così esordito l’arcivescovo Michele Pennisi per presentare l’incipit della settimana di musica sacra. Con molta gioia ha salutato i presenti e ha ringraziato l’orchestra sinfonica siciliana, la presidenza della regione, l’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, il ministero dei beni e delle attività culturali, il comune di Monreale, il coro del teatro Massimo.

Monsignor Pennisi ha concluso il suo intervento auspicando un ritorno della musica sacra agli antichi fasti internazionali.

A seguire, Marco Intravaia, vicepresidente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, ha ringraziato chi ha permesso che eventi così importanti venissero presentati a Monreale, sottolineandone l’importanza. Con un obiettivo futuro, per il 2020 riuscire affinché questa settimana di musica sacra diventi un evento di importanza a livello nazionale e internazionale. “La musica infatti arricchisce l’anima e il cuore” – ha concluso Intravaia

Gli interventi si sono conclusi con il contributo dell’Assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, in rappresentanza del governo regionale. Messina ha sottolineato l’importanza di continuare a programmare eventi per portare un messaggio straordinario nel mondo attraverso l’orchestra sinfonica siciliana, attraverso le nostre risorse.

Stasera si potrà assistere al concerto per organo alla chiesa della Collegiata, dove l’organista romano Alberto Pavoni eseguirà musiche di Vivaldi e Bach.