Monreale, si illumina la circonvallazione, Arcidiacono: “Procediamo a tappe per la riaccensione totale dell’Impianto”

MONREALE – Torna ad illuminarsi un tratto importante della Circonvallazione di Monreale, dopo essere rimasto al buio per tanti mesi, in seguito ai furti di rame.

La ditta di manutenzione degli impianti di illuminazione del comune di Monreale ha realizzato il lavori che hanno consentito la riaccensione di alcuni tratti dell’impianto della circonvallazione, importantissima arteria che collega Palermo con Monreale e altri centri dell’hinterland. Le lampade riaccese riguardano il tratto che va dalla scuola Girasole al panificio Tusa.

“Il nostro obiettivo principale è quello di illuminare tutto il territorio dal centro alla periferia e alle frazioni di Monreale – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – partendo dalle zone ove bisogna garantire maggior sicurezza per l’incolumità di pedoni ed automobilisti ed è per questo che stiamo intervenendo nelle zone esterne. Ma la nostra attenzione è puntata anche a migliorare il sistema di illuminazione dentro Monreale, dove sono allo studio diversi progetti di illuminazione, prevedendo nello stesso tempo un risparmio energetico”. A seguito delle gara di appalto e all’affidamento alla ditta esterna del servizio di manutenzione ed illuminazione pubblica effettuata dal Comune di Monreale, il Settore Servizi a Rete del Comune di Monreale ha pianificato ed avviato una serie di interventi di messa in sicurezza dei pali e di manutenzione degli impianti di illuminazione.