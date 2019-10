Lotta alla sclerosi multipla, domenica la mela dell’AISM arriva a Monreale

MONREALE – Domenica 6 ottobre arriva la mela dell’AISM. Dalle ore 10 i volontari saranno a lavoro in piazza Vittorio Emanuele, l’iniziativa è stata sposata dai consiglieri Riccardo Oddo e Santina Alduina, con la collaborazione di Loredana Chiamone, presidente dell’associazione Con.Vi.Vi l’autismo.

Le mele verranno depositate nel Circolo Cultura Italia, messo a disposizione dal presidente Claudio Burgio.

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva. Da venerdì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 6 ottobre ritorna in 5mila piazze italiane “la Mela di AISM”. 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.

La Mela di AISM è promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

La solidarietà unisce tutti, per aiutare la ricerca domenica mattina tutti in piazza per acquistare la mela dell’Aism.