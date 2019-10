Formali scuse da Filodiretto a Monreale Press

Conformemente a quanto disposto dalla sentenza emessa dal giudice Carolina Arena, depositata in data 27/07/2019, la testata Filodiretto Monreale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Alex Corlazzoli, pubblica formali scuse nei confronti della testata giornalistica Monreale Press, in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgio Vaiana, in relazione all’articolo pubblicato in data 6 aprile 2017, dal titolo “Si dimettono gli assessori del PD Monreale, la notizia è una bufala”.

