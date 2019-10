Girata a Pioppo la parodia di Mambo Salentino dei 4 Gusti che anticipa l’uscita di «Tuttapposto» (VIDEO)

PIOPPO – Un video divertente e variopinto e non poteva che essere girato in uno dei luoghi più colorati di Monreale: #Orarune, a Pioppo. È il video della parodia della canzone “Mambo Salentino” dei Boomdabash feat Alessandra Amoroso, realizzato dai comici “I 4 Gusti” feat Roberto Lipari, il comico che il 3 ottobre presenterà al cinema Tuttapposto, una commedia sulla corruzione del mondo universitario. La pellicola vede il giovanissimo comico al suo debutto come attore e come sceneggiatore e dividerà la scena con Luca Zingaretti e Monica Guerritore.

Il trailer dei 4 Gusti, che a Monreale hanno fatto registrare il tutto esaurito in piazza Guglielmo II durante I Love Monreale e che fanno parte del cast di Tuttapposto, è stato girato totalmente a Pioppo e pubblicizza, appunto, il film di Lipari.

Nelle sale italiane da giovedì 3 ottobre, il film è stato girato tra Catania ed Acireale ed è distribuito da Medusa Film. Ed è proprio da un’idea di Lipari, che “Tuttapposto” nasce. Una commedia il cui regista collabora da tempo con Ficarra e Picone, oggi sostenitori di questa pellicola originale che racconta il tentativo di rivoluzione della meritocrazia verso un sistema di gestione delle università antico e macchinoso.