Monreale – Georgia, si gettano le basi per scambi culturali e commerciali

MONREALE – Si gettano le basi per avviare scambi culturali e commerciali tra Monreale e la Georgia. La settimana scorsa l’ambasciatore del paese asiatico, Karlo Sikharulidze, è giunto in visita al comune di Monreale, su invito del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia. L’ambasciatore, nel suo tour per i siti UNESCO del percorso arabo-normanno, ha potuto ammirare il Duomo di Monreale, ma ha anche fatto sosta presso l’opificio del maestro Nicolò Giuliano, sulla circonvallazione di Monreale.

L’ambasciatore ha potuto apprezzare la qualità delle ceramiche prodotte nel territorio monrealese, confermando l’intenzione di avviare scambi culturali con la città siciliana, ma ha anche manifestato l’interesse ad organizzare in Georgia mostre sulle ceramiche monrealesi.