Monreale, 19 fugge all’alt dei carabinieri, denunciato: altri 6 monrealesi positivi ad alcol e droga

MONREALE – Un ragazzo di 19 anni di Monreale è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, nel corso di un posto di controllo, non si è fermato all’alt dei carabinieri dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno bloccato la vettura del 19enne che non si era fermato perché scoperto della copertura assicurativa.

Nel corso dei controlli dei carabinieri monrealesi 6 automobilisti sono risultati positivi all’alcol test, tre con livelli al di sopra della soglia penale. Per loro, oltre al ritiro della patente ed al sequestro del veicolo, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre ai restanti è stata contestata una violazione amministrativa.

Un 31enne fermato alla guida dell’autovettura, è risultato positivo alla cocaina. E stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti oltre al sequestro del mezzo ed al ritiro della patente.