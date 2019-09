I benefici del problem solving collaborativo

Il modo di lavorare si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, sia per rispondere alle mutate esigenze sia per utilizzare tutti i nuovi supporti tecnologici che agevolano il lavoro. Sempre più aziende hanno scoperto i benefici del cosiddetto problem solving collaborativo, una particolare tecnica per risolvere e affrontare meglio le problematiche dell’impresa.

Diversi studi si sono soffermati a indagare le rivoluzioni che tali attività portano all’azienda. Che si tratti di grandi organizzazioni o piccoli uffici, la collaborazione tra i dipendenti assicura diversi vantaggi che portano allo studio e sviluppo di soluzioni all’avanguardia come può essere il rilevatore banconote false.

Il metodo di problem solving collaborativo

Per poter sfruttare tutti benefici del problem solving collaborativo, si inizia utilizzando un approccio non lineare. Ciò significa rivoluzionare il modo di pensare senza per forza seguire una strada dritta per arrivare alla soluzione. Si tratta invece di un processo che può tornare indietro a rivedere vari passaggi finché non si arriva alla proposta migliore.

Il pensiero collaborativo è ovviamente alla base di tale tecnica, evitando la competizione tra i colleghi. Grazie all’incoraggiamento della collaborazione, l’azienda ottiene input di varia natura per il problem solving. Invece di mettere un dipendente controllare l’altro, si uniscono nella ricerca delle soluzioni aziendali poiché due teste sono sempre meglio di una.

Anche l’arredo e la disposizione delle scrivanie all’interno dell’ambiente di lavoro favorisce la collaborazione. È fondamentale, infatti, sistemare le scrivanie dei dipendenti in modo da agevolare un approccio sinergico. Questo significa evitare l’isolamento all’interno di uffici singoli ma preferire open space per il coworking.

Il sistema del problem solving collaborativo è davvero rivoluzionario perché spesso si fa ricorso a personale proveniente da aree diverse. Questo significa che un problema del settore vendite può essere risolto grazie alle idee innovative portate da chi, per esempio, si occupa di contabilità o di comunicazione.

I benefici del problem solving collaborativo

Sono davvero numerosi i benefici che tutti gli studi in merito al problem solving collaborativo hanno evidenziato. Un ambiente di lavoro che sfrutta al massimo le risorse in ogni campo, favorisce il benessere dei dipendenti che sentono meno lo stress di doversi recare in ufficio tutti i giorni.

I dipendenti che vengono valorizzati all’interno dell’azienda sono più felici e ciò aiuta a migliorare le performance. Ormai è evidente che le imprese illuminate con politiche aziendali rivolte al benessere dei lavoratori riescono ad avere anche maggiore successo. In poche parole, dipendenti più felici significa anche maggiore produttività e profitti alla fine dell’anno.

Inoltre, cambiare mansione e partecipare a una sessione di problem solving collaborativo aiuta a spezzare la solita routine dei dipendenti, i quali potranno anche crescere dal punto di vista professionale imparando nuove tecniche all’avanguardia. Momenti come questi possono, infatti, anche essere visti come formativi, tanto che i dipendenti dell’azienda possono inserire il problem solving collaborativo nel loro curriculum vitae arricchendolo e rendendo la loro figura professionale più al passo con i tempi. Si tratta di un aspetto fondamentale soprattutto per i dipendenti più anziani che possono, a volte, fossilizzarsi su metodologie passate.