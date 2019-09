Partinico, beccati 5 ladri di automobili: Giuseppe Marrocco finisce agli arresti domiciliari

Monreale, arriva il Bonus sociale idrico: 50 litri di acqua gratis al giorno a persona per le famiglie in difficoltà

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione del “Bonus sociale idrico”. Si tratta di un provvedimento che consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Un quantitativo che la legge fissa a 50 litri al giorno a persona. Questo particol..