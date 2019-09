NOTTE BIANCA UNESCO. Al collegio di Maria il concerto dell’Orchestra di fiati “Guglielmo II”

MONREALE – All’interno del ricco programma che animerà oggi la notte bianca UNESCO, un appuntamento da non perdere è il concerto dell’Orchestra di fiati “Guglielmo II” di Monreale.

L’orchestra si esibirà al Collegio di Maria, a partire dalle ore 21.00.

Il pubblico avrà il piacere di ascoltare brani sinfonici e colonne sonore di film famosi. Il repertorio presentato spazia dai celebri brani di Ennio Morricone (come Gabriel’s Oboe) a New York New York, Air for Winds, Russian Melody.

L’Associazione Musicale “Guglielmo II” , nata nel luglio del 2016 rilevando il nome e il logo già appartenuti ad un’associazione poi sciolta, è attualmente costituita da professionisti operanti sul territorio. Con il loro progetto denominato “Giovani in Musica”, si propongono il recupero delle tradizioni e dei valori legati alla musica da trasmettere a giovani e meno giovani attraverso la formazione di allievi interessati allo studio di uno strumento musicale finalizzato anche alla preparazione necessaria a sostenere gli esami di ammissione Liceo Musicale e al Conservatorio di Musica. Particolare attenzione è dedicata all’esperienza di musica d’insieme con il coinvolgimento delle scuole, attraverso la programmazione di attività concertistiche e musicali da sviluppare durante il corso dell’anno scolastico.

A dirigere i 33 i musicisti, tra oboi, flauti, ottavini, clarinetti, sassofoni, conti, trombe, tromboni, eufoni, bassi e percussioni, sarà il Direttore Giovanni La Mattina.