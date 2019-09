Nasce la community “Piantiamola-Uniti per l’ambiente”. Totò Antibo sposa l’iniziativa

PALERMO – Il nome scelto è già uno slogan e la mission è evidente: sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali. “Piantiamola-Uniti per l’ambiente” nasce da un’idea di Salvo Alotta ed intende anche spronare all’azione. Un tree-challenge lanciato su Facebook farà da passaparola alla campagna.

Impegno civico e cittadinanza attiva chiede la neo community. In pochi giorni l’iniziativa ha registrato la partecipazione di diverse decine di cittadini, tra questi il campione Salvatore Antibo. Più avanti sarà affiancata da eventi in collaborazione con il Comune di Palermo ed altre città della Provincia.

La campagna di sensibilizzazione per mettere fine alla distruzione dell’ambiente, vuole essere un contributo di ossigeno al pianeta e punta a diventare virale, infatti chiede il sostegno di personaggi famosi che possano agevolare la sua diffusione. “Io ho aderito fallo anche tu” è lo slogan utilizzato da chi ha già sposato l’iniziativa.

Incendi, alluvioni, da tempo stanno creando devastanti conseguenze al territorio. Il modo migliore per invertire il cambiamento climatico è piantare alberi, diamo il nostro contributo per aiutare il nostro pianeta a sopravvivere.

Oggi, in Italia, 160 città hanno fatto sentire i loro cori “green”. Ieri lo sciopero globale per il clima, 2500 eventi in 150 nazioni del mondo. Dati che fanno figurare questo Fridays for future la più grande manifestazione per l’ambiente mai organizzata. Una settimana dedicata alla grande mobilitazione mondiale per chiedere, a diversi livelli, strategie più incisive contro il riscaldamento globale.