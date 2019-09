Selezione di Miss Mondo a Bagheria. In passerella le 24 ragazze in gara

BAGHERIA – Le miss sfilano a Bagheria. Si svolgerà a villa Cattolica, il prossimo 29 settembre, alla presenza del sindaco Filippo Maria Tripoli e dell’assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo, la seconda tappa provinciale

2019/2020 di Miss Mondo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 con ingresso libero al pubblico.

In passerella saranno 24 le ragazze in gara, che concorreranno per il titolo da finaliste provinciali. Una giuria, composta da tutti i sindaci del comprensorio, Altavilla, Santa Flavia, Ficarazzi e Casteldaccia, eleggerà la finalista provinciale. Garanzia di uno spettacolo che, come sempre caratterizza gli eventi del concorso, in un binomio perfetto tra bellezza e cultura che si fondono, l’evento è realizzato sotto la direzione artistica dell’agente provinciale Cetty La Motta.

A presentare lo spettacolo Sara Priolo; presenti alla serata gli agenti interregionali che da molti anni gestiscono il concorso su Sicilia e Calabria, nonché titolari della nota agenzia di moda “Delfino Blu”. L’evento “Miss Mondo” ha un forte impatto turistico/economico sul territorio, un impatto di cui beneficiano le attività commerciali coinvolte, le strutture ricettive della zona interessata dalla manifestazione, e così come riscontrato in tutte le edizioni del

Concorso.

«Sono entusiasta di poter accogliere questo evento nel territorio Bagherese – afferma l’assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo – poiché convinti che queste iniziative portino lustro ai nostri Beni Culturali e alla nostra città».