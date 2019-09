Pennisi nuovo assistente Ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia

MONREALE – Nel corso dei lavori, il Consiglio episcopale permanente ha nominato Mons. Miche Pennisi Assistente Ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia.

È stata dedicata al confronto sugli Orientamenti pastorali del prossimo quinquennio e sulla ripresa, in tale prospettiva, dei contenuti e delle modalità per una nuova presenza missionaria, la sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve.

“Esprime al suo Pastore le più vive felicitazioni per il prestigioso incarico – dichiara la Comunità diocesana – augura un fruttuoso impegno nel nuovo servizio pastorale e assicura il sostegno della sua preghiera”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Valentino Mirto, vicepresidente del Sud della Confederazione delle confraternite della diocesi d’Italia e presidente della Confraternita SS. Crocifisso di Monreale. “Sono felice che il nostro arcivescovo ricopra un ruolo nazionale, ha sempre puntato sulla crescita delle confraternite”.

Durante il confronto i Vescovi si sono soffermati, innanzitutto, sul tentativo di introdurre nell’ordinamento italiano la liceità di pratiche eutanasiche, sulle sue conseguenze sociali e culturali, sull’impegno ecclesiale di prossimità e di accompagnamento di quanti sono nella sofferenza. Per completare l’attuazione della riforma del processo matrimoniale, introdotta da Papa Francesco, i Vescovi hanno approvato alcune determinazioni per i Tribunali ecclesiastici italiani e condiviso una comunicazione circa le ripartizioni dell’anno in corso per le loro attività.