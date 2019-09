Monreale, arriva il Bonus sociale idrico: 50 litri di acqua gratis al giorno a persona per le famiglie in difficoltà

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione del “Bonus sociale idrico”. Si tratta di un provvedimento che consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Un quantitativo che la legge fissa a 50 litri al giorno a persona.

Questo particolare bonus è stato istituito dal decreto del Presidente del Consiglio nel 2016 con lo scopo di ridurre la spesa per il servizio di acquedotto della famiglie in condizioni di disagio economico e sociale ed è una misura entrata in vigore il 1 luglio 2018. Al bonus potranno accedere le famiglie con indicatore ISEE non superiore a Euro 8.107,50 e con indicatore ISEE non superiore a Euro 20.000 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).

Il bonus è già disponibile per le utenze che usufruiscono del servizio idrico dell’acquedotto consortile Biviere (LEGGI QUI). Per tutti gli altri utenti, per fare richiesta, si dovrà attendere che gli uffici comunali, una volta ricevuto l’atto d’indirizzo dell’amministrazione comunale, predispongano le iniziative necessarie per consentire ai cittadini che ritengono di avere diritto al bonus di inoltrare l’istanza al Comune.