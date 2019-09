Rissa in strada a Partinico, forze dell’ordine intervengono ma vengono aggredite

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Partinico hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità rumena per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta dei rumeni, residenti a Partinico, Birla loan, di 32 anni e Lakatos Melinda, classe di 42 anni.

Durante la notte del 22 settembre scorso agenti del Commissariato di Partinico sono intervenuti in via Micciari a Partinico dove si stava consumando una lite animata in strada che vedeva protagonisti un uomo e una donna.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo è andato in escandescenze contro di lor, distogliendo l’attenzione dalla donna, rivolgendosi minacciosamente verso di loro, con in mano un coltello, allo stesso modo anche la donna ha iniziato ad inveire contro poliziotti e carabinieri. Così Carabinieri e poliziotti hanno immobilizzato e disarmato l’uomo, La donna intanto si è scagliata improvvisamente contro nel vano tentativo di far fuggire il connazionale.