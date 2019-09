IN CUCINA CON MAMMA: “una ricetta d’amore”, è un progetto che mette insieme due tematiche molto care all’Associazione TED, quali la socializzazione e la cultura del mangiare sano.

La prima ha lo scopo di fare incontrare genitori e figli in cucina, non solo per imparare qualcosa in più, ma anche per conoscersi meglio, divertendosi insieme.

La seconda tematica, quella dell’orientamento nutrizionale, ha lo scopo di promuovere il territorio e le produzioni locali, la vera ricchezza di un popolo.

Corsi di una giornata dedicati a sperimentare l’utilizzo dei prodotti locali, a km 0, per creare prelibati piatti, pratici, mono tematici e rivolti a genitori e figli, si svolgeranno in accoglienti aule professionali attrezzate presso le sedi operative dell’associazione.

Il Chilometro Zero rappresenta un importante trend economico nel quale i prodotti vengono commercializzati e venduti nella stessa zona di produzione.

I prodotti agroalimentari garantiti dal produttore che nelle piccole realtà sono facilmente individuabili e garanzia di genuinità, in contrapposizione all’alimento globale spesso di origine non adeguatamente certificata soprattutto in termini di inquinamento.

Cucinare a km 0 significa acquistare e mangiare soltanto prodotti di stagione e a filiera corta e comporta numerosi e importanti vantaggi: salvaguardia dell’ambiente, cibi più freschi e sani, risparmio economico e rapporto più stretto tra venditore e consumatore.

Acquistando prodotti a km 0 è possibile scoprire e assaporare frutta, verdura e tagli di carne troppo spesso dimenticati dalle grandi aziende.

Cucinare a km 0 vuole anche dire utilizzare prodotti freschissimi, magari colti qualche ora prima di essere venduti. Questo consente al consumatore di mangiare frutti e ortaggi ben più profumati e gustosi di quelli presenti nei mercati della grande distribuzione.

Gli alimenti a filiera corta, poi, a differenza di molti prodotti acquistabili nei supermercati, non hanno subito modifiche artificiali del loro patrimonio genetico e ciò li rende decisamente più sani.

La cucina a km 0, essendo fondata sul consumo di cibi locali, favorisce e incentiva i piccoli produttori e le potenzialità produttive del territorio. Acquistandone i prodotti si salvaguardano le piccole imprese, sempre più spesso sopraffatte dalla fitta rete della grande distribuzione.

L’acquisto di generi alimentari di stagione e prodotti nel territorio circostante il luogo di vendita può comportare anche un risparmio economico.

Presso i mercatini agricoli e le piccole aziende a vendere sono persone che conoscono perfettamente i propri prodotti e che lavorano con passione e dedizione.

