Gli studenti monrealesi contro i cambiamenti climatici, flash mob in piazza (FOTO e VIDEO)

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla pubblica Istruzione Rosanna Giannetto hanno ospitato questa mattina gli alunni del liceo Emanuele Basile a Palazzo di Città.

Sfilata di striscioni e cartelli stamane a Monreale per il Flash mob sull’ambiente organizzato dagli studenti dell’istituto E. Basile fino a piazza Vittorio Emanuele. Gli studenti del liceo sono stati accolti in Municipio dall’amministrazione dove la studentessa Aurora Lo Presti della IV b ha letto alcune riflessioni insieme alla compagna d’istituto Carla Burgio della V B che ha esposto le iniziative che gli studenti dell’istituto hanno portato avanti per la pulizia dell’ambiente, chiedendo infine un aiuto per una pulizia straordinaria al sindaco Arcidiacono .

Un ringraziamento da parte dell’amministrazione è stato rivolto alla professoressa Finella Giordano che ha parlato di Democrazia Partecipata . “Tutti nasce a seguito di un progetto e di un percorso di giustizia sociale e di giustizia ambientale.“E giusto portare avanti qualsiasi iniziativa per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente , – ha dichiarato il primo cittadino Alberto Arcidiacono – ma l’opera di sensibilizzazione deve continuare anche dopo, e voi ragazzi siete il vero motore e avete tutte le potenzialità per riuscire a portare avanti questo progetto”.