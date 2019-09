Stellina, investita nella notte, in agonia, ma nessuno la soccorre

MONREALE – Un cane in agonia da tante ore, in attesa che qualcuno possa intervenire per portarlo da un veterinario. È la triste storia di Stellina, la femmina che ieri sera, ad Aquino, è stata quasi certamente investita da un’automobilista, poi fuggito.

Questa mattina alcuni residenti, notata la povera bestiola sanguinante, hanno provveduto a fornirle riparo presso l’androne del condominio, in attesa dei soccorsi. Ma, nonostante i tentativi di allertare chi di dovere, nessuno si è ancora fatto vivo.

Nessuno sembra competente ad intervenire, né tantomeno alcuni animalisti, allertati, vogliono o hanno la possibilità di sobbarcarsi quest’altro onere.

Stellina intanto si trova, ed aspetta, ad Aquino, nell’androne di via S. L. n 1, scala D. L’animale, ancora sanguinante, versa apparentemente in condizioni precarie.