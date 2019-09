Il monrealese Francesco Paolo Montesanto bronzo agli Europei di tiro dinamico sportivo

Ancora un successo per Francesco Paolo Montesanto che ha indossato la maglia azzurra nella categoria Super Senior ai campionati europei di Tiro dinamico sportivo organizzati a settembre a Belgrado dalla IPSC – International Practical Shooting Confederation, la federazione mondiale di Tiro dinamico sportivo, che in Italia è rappresentata dalla Fitds, disciplina sportiva affiliata al Coni. Un’intensa settimana durante la quale sui campi all’aperto si sono affrontati i migliori tiratori europei.

La disciplina sportiva del tiro dinamico con la pistola è ormai ampiamente diffusa in tutta Italia. Montesanto, che ha già conquistato l’oro europeo a squadre nel 2013 in Portogallo e nel 2016 in Ungheria ed è stato vice campione del mondo a squadre in Florida nel 2014, ha aggiunto quest’anno il bronzo europeo individuale al suo medagliere. “Ringrazio la Federazione Italiana di tiro dinamico sportivo – ha detto Francesco Montesanto – per lo sforzo che profonde ogni anno per far partecipare i propri atleti alle prestigiose competizioni internazionali. Come istruttore federale di questa disciplina cercherò di trasferire agli atleti più giovani la mia esperienza per far sì che questo sport cresca ancor di più anche in Sicilia”.

Francesco Paolo Montesanto si allena tutte le settimane al campo sportivo Mogavero Shooting Club che si trova a Collesano in contrada Tabarani.