Anche a Palermo la «Notte Bianca Unesco», aperti i gioielli del Percorso arabo normanno

Taglio sulla bolletta dell’acqua: adesso possibile chiedere il Bonus Sociale Idrico (IL MODULO ALL’INTERNO)

Eventi

MONREALE - Sarà adesso possibile usufruire di uno sconto in bolletta per i consumi idrici domestici per gli utenti dell’Acquedotto Consortile Biviere. L’ente, partecipato dai comuni di Monreale e di Palermo, assicura l'appro..