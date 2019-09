Tendenze sposa 2020, anche l’esclusivo «Majorca Showroom» sceglie il parrucchiere Salvo Lo Coco (FOTO)

L’anno 2020 è l’anno della sposa. La sa bene Salvo Lo Coco che non smette mai di stupire. Domenica 22 settembre è stato il parrucchiere monrealese, appena atterrato da Milano, ad occuparsi delle modelle del trunk show del nuovo showroom di Palermo della famiglia Majorca, dedicato a GALA by Galia Lahav House of Couture 2020.

Dal 1972 la famiglia Majorca porta avanti ad Agrigento una tradizione familiare con passione e professionalità e ora porta anche nel Capoluogo siciliano, in via XX Settembre, le migliori passerelle di Parigi, Milano, Londra, Barcellona direttamente in uno showroom dedicato agli abiti e agli accessori della sposa.

L’hair stylist Salvo Lo Coco ha saputo rendere uniche e valorizzare le modelle che hanno indossato gli abiti esclusivi della collezione presentata nel corso del trunk show palermitano e ha così anticipato quelle che saranno le tendenze delle acconciature delle spose 2020: dallo shabby chic al boho chic, dai raccolti eleganti allo stile principesco. E le sorprese per Salvo Lo Coco non sono ancora finite.