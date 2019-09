Indagine Spaccaossa, altri 38 indagati ora rischiano il processo

Altre 38 persone rischiano il processo nell’indagine dei cosiddetti “Spaccaossa”. Si tratta dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo che ha fatto luce sul gito di truffe alle assicurazioni, simulando falsi incidenti, mediante anche l’utilizzo di menomazioni e torture ai danni di vittime più o meno consenzienti.

In tutto sono 359 i coinvolti nella maxi inchiesta se vengono sommati anche i 38 personaggi dell’operazione “Game Over” del maggio scorso, terzo filone delle indagini sugli spaccaossa, quello portato a termine dai carabinieri del gruppo Monreale e della Compagnia di Cefalù. Come riporta il Giornale di Sicilia, una volta trascorso il termine previsto dalla legge dopo il primo avviso di conclusione, i pm chiedono il rinvio a giudizio. E ora, appunto, in 38, potrebbero finire a processo.

I personaggi chiave dell’operazione “Game Over” sono Luca Reina, 44 anni, titolare di un’agenzia di pratiche assicurative in via Leonardo da Vinci, e Salvatore Andrea Cintura, il capolista del procedimento. Nella vicenda sono coinvolti altri due fratelli, Domenico Cintura, di 28 anni, e Giuseppe Cintura, di 34. Secondo gli investigatori, in una stalla di Borgo Nuovo, si sarebbero svolte parte delle sevizie.

Tra gli indagati ci sono Alessio Cappello, 37 anni; Giovanni Napoli, 44 anni; Alessandro Bova, di 41; Antonino Buscemi, 26 anni, Soufiane Saghir di 21 anni, e Giuseppe Orfeo di 23, Giovanni Viviano, 37 anni; Claudio Baglione, di 27; Cristian Neri, 25 anni, residente a Carini, Letterio Maranzano, 29 anni, e Salvatore Fasullo di 24; Davide Giammona, 45 anni; Salvatore Chiodo, 53 anni.

Ruoli meno importanti, infine, per Giuseppe Monti, 27 anni, Vito Virzì, 48, Manlio Lo Piccolo, 23, Concetta Di Carlo, 34, Silvestro Lo Sasso, 40, Francesco Tosco, 29, Giuseppe Bondini, 32, Francesco Mutolo, 30, Giuseppe Gallo, 43, Giovanni Salvatore Norfo, 20, Giovanni Armanno, 45, Angelo Lo Pinto, 37, Davide Giammona, 45, Giovanni Calì, 21, Francesco Dragotto, 33, Giovanni Zinna, 24, Leonarda Amato, 43, Rita Arceri, 35, Domenico Celesia, 25, Davide Mendola, 29, e Franco Arnone, di 49 anni.