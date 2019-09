Corleone, Villa comunale e strade si rifanno il look: ok a progetto per oltre 1,5 milioni

E’ stato approvato un progetto esecutivo per il restyling della villa comunale di Corleone e di alcune importanti strade, in particolare via Francesco Bentivegna, a partire da corso dei Mille fino alle piazze Falcone e Borsellino e Garibaldi.

Una riqualificazione che si attendeva da anni e che finalmente consentirà di dare un volto nuovo a questa zona della città. Qualche giorno fa è arrivato il parere favorevole del responsabile unico del procedimento, l’architetto Enrico Gulotta. Oggi il progetto viene trasmesso all’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità per l’emissione del decreto di finanziamento. I lavori costeranno complessivamente circa un milione e mezzo di euro.

“Questo è un progetto che parte da lontano, nel 2005 – afferma Salvatore Schillaci, assessore comunale per i Lavori pubblici -. Per varie vicissitudini non si è mai concretizzato, al punto che abbiamo corso il rischio di perdere il finanziamento. Grazie al lavoro delle tre commissarie, che ringrazio per quanto è stato fatto, e al nostro impegno, siamo riusciti a salvare il finanziamento. Finalmente possiamo far partire l’iter per l’appalto dei lavori”.

L’intervento si suddivide in due parti: uno riguarda la villa comunale, il secondo piazza Falcone e Borsellino, via Francesco Bentivegna (da piazza Falcone e Borsellino a piazza Garibaldi) e corso dei Mille. “Sono vie di comunicazioni fondamentali per Corleone, percorse ogni giorno da praticamente tutti i cittadini – dice il sindaco Nicolò Nicolosi -. In molti attendono queste opere di riqualificazione e siamo molto felici di aver raggiunto l’approvazione del progetto, che porterà nuovo lustro e nuovo decoro a tutta la città”.

Per quanto riguarda la villa comunale, il progetto prevede innanzitutto la sistemazione del Parco delle Rimembranze. Saranno collocate 120 nuove targhette che riportano il nome dei caduti in guerra e che saranno poste sugli alberi del parco. Inoltre, sarà realizzato un percorso interno e sistemata la cappella. Al di fuori del Parco delle Rimembranze, verranno sistemati i muretti di recinzione e pitturate tutte le cancellate.

Il progetto consiste poi in un intervento in via Francesco Bentivegna, nel tratto compreso tra la piazza antistante la villa e piazza Garibaldi, di fronte al Comune. Verrà rifatto il manto stradale, che sarà reso omogeneo alle vie del centro storico del paese, con cubetti di porfido e guide in pietra calcarea. I cubetti di porfido saranno utilizzati anche per rifare i marciapiedi. Verranno collocate caditoie e griglie che integreranno quelle esistenti per far defluire l’acqua piovana. I percorsi pedonali saranno rimodulati e verranno aumentati gli spazi per la sosta di emergenza e il carico e lo scarico merci per i commercianti. Infine, si ripristineranno gli allacci idrici esistenti.

Anche piazza Falcone e Borsellino si rifarà il look, con il rifacimento dell’asfalto e la sistemazione dei marciapiedi sconnessi, sempre impiegando i cubetti di porfido.

Nel progetto sono previste anche opere per corso dei Mille, tra la via Duca D’Aosta e piazza Falcone e Borsellino. Nello specifico, anche in questo caso, saranno rifatti il manto stradale e i marciapiedi. Questi ultimi saranno in cubetti di porfido con una orlatura in pietra calcarea. Infine, si realizzeranno caditoie stradali e griglie che integreranno quelle esistenti.

Complessivamente, tutte le opere di riqualificazione – che sono inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune 2019-21 – costeranno 1.529.977,04 euro. Di questi, 1.273.244,90 sono a carico della Regione Siciliana, mentre 256.732,14 proverranno dalle casse comunali. “E’ mia intenzione fare al più presto una riunione con i commercianti di via Bentivegna per illustrare in dettaglio il progetto e trovare insieme le soluzioni migliori per ridurre i disagi in fase operativa”, conclude l’assessore Schillaci.