Decine di volontari puliscono il greto del fiume Oreto (FOTO)

Non uno ma in ben due diversi appuntamenti decine di volontari si sono dati fa fare per ripulire il greto del fiume Oreto dai rifiuti. In occasione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di “Clean up the World”, due folte squadre si sono riunite ieri mattina per la pulizia del fiume Oreto e della sua valle.

La prima squadra ha prestato la propria opera di pulizia nella zona del quartiere Guadagna, nei pressi del vecchio ponte del Genio. Un’altra nel territorio di Altofonte. La giornata di pulizia è stata realizzata nell’ambito della campagna “Sicilia Munnizza Free”. Così armati di guanti e sacchi i volontari hanno tolto quanto più rifiuti possibili dagli argini del fiume che attraversa i comuni di Monreale, Altofonte e Palermo.

L’attività è stata promossa da Circolo Legambiente Mesogeo e Palermo Futura, Comitato Salviamo l’Oreto, UpPalermo, Idea Hub, WWF Sicilia Nord Accidentale, Italia Nostra Palermo, LIPU, Pro Loco Altofonte, Coop. Coltivatori Altofonte, FLAI Palermo, Comitato Pioppo Comune, Arcilink, Agrisocial Monreale, Associazione ComPa e Riportiamoli alla Luce.

“Quello che è avvenuto oggi a Palermo e ad Altofonte – si legge in una nota del comitato Salviamo l’Oreto – è esemplare e ripaga la nostra città e il fiume Oreto di molti torti subiti. Palermo è amata da molti e questi sono stanchi di restare in silenzio a guardare”.