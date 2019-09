Vedere la tv dove vuoi: ecco le soluzioni per auto e camper

La vacanza in camper è sinonimo di avventura, viaggio, paesaggi visti in corsa, familiarità, divertimento. Il camper ti dà la possibilità di avere una casa mobile, di spostarti come preferisci e di organizzare la vacanza come vuoi. Montagna, mare, città d’arte o tutte queste cose insieme. Per l’appunto, il camper è come una casa e a casa vogliamo avere tutti i comfort e i passatempi moderni. Cosa accade se il viaggio è lungo? Una risposta a questa domanda può essere quella che è forse la più grande invenzione del XX secolo riguardo l’intrattenimento: la tv. E la tv può essere anche un buon compagno di viaggio in auto.



Come vedere la tv in automobile e in camper?



Le tv portatili da viaggio rendono possibile guardare programmi televisivi, film e serie dove vogliamo, camper o macchina. Per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze è consigliabile consultare approfondimenti online sulle migliori tv per auto e camper. I prodotti più avanzati garantiscono un’esperienza visiva allo stesso livello di quella casalinga.

Le specifiche tecniche dipendono anche dal mezzo con cui vi spostate. In generale, bisogna tener presente che, in base alla normativa sul digitale terrestre 2.0, nel 2020 i televisori dovranno prevedere lo standard DVB T2. Questo perché una parte delle frequenze televisive lascerà spazio alle comunicazioni del mercato mobile e occorreranno nuove tecnologie di trasmissione per ospitare tutti i canali.

I televisori portatili per auto DVB-T2 hanno caratteristiche variabili. Possono avere schermo LED, che riduce l’ingombro e i consumi oltre a consentire una resa più brillante dei colori, e prevedere porte USB e memory card, possono permettere anche di scegliere cosa guardare. Si montano sui sedili anteriori, sul poggiatesta.

Per quanto riguarda le tv da viaggio per camper, nella maggioranza dei casi digitale terrestre, lettore DVD e porta USB sono integrati. Ci possono essere ingressi HDMI, SCART, VGA/audio PC e possono includere mini-Y/Pb/Pr a jack e mini-Audio/Video, sempre a jack. Attaccandoli alla presa accendisigari, possiamo guardare ciò che vogliamo, anche foto, musica e documenti.



Come scegliere la nostra tv portatile?

Un buon portale di settore è un valido aiuto in questo. Tutte le specifiche che abbiamo citato costituiscono informazioni contenute nella scheda tecnica che dobbiamo consultare per operare la nostra scelta. Per quanto riguarda la qualità di fruizione, valutiamo elementi quali riproduzione, risoluzione, angolazione, oltre che dimensione del display che generalmente è di 9”.

Lo stabilizzatore è prezioso perché stabilizza, appunto, la corrente quando si accende il camper. Questo previene danni e problemi di interferenza. Il decoder DVB integrato ci evita di comprare decoder e parabole.

Ricordiamo, poi, che i vari tipi di porte di ingresso consentono di collegare vari dispositivi, che il LED fa risparmiare energia e migliora la resa dei colori e che non bisogna dimenticare il fattore installazione: questa deve essere semplice, il più pratica possibile e consentire una visione ottimale.



Alcuni tra i migliori modelli



Per quel che riguarda i camper, il modello VBESTLIFE è di grande convenienza: ha una risoluzione 1080P HD, il digitale terrestre integrato, uno schermo LCD di ultima generazione e un sintonizzatore di segnale ad alta sensibilità. Permette di registrare i vostri programmi preferiti e pesa solo 1,5 kg.

La tv HD 19” MOOVE LED vanta uno schermo dalle dimensioni ragguardevoli e una risoluzione HD Ready 1366×768. Integra doppio decoder DBV-T2/S2, stabilizzatore di corrente e accendisigaro da 12V. Offre pedana removibile e fori standard Vesa per installarlo su un particolare supporto non incluso.

Addirittura 22” per E-STAR, massima risoluzione 1080P, FULL HD. Prevede DVB-T2/C/S2 e Slot CI/CI+ ed è utilizzabile a casa o come monitor. Registra programmi che vengono salvati in dispositivo USB, ha la funzione Televideo e l’accendisigari è incluso. Come se non bastasse, prevede Timeshift ed EPG.