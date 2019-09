Spettacolo, moda e bellezza: piena la piazza vestita a festa per I Love Monreale (LE FOTO DEI MODELLI)

Moda, bellezza e un pubblico delle grandi occasioni ha chiuso la prima delle due serate della terza edizione di I love Monreale, kermesse di moda e spettacolo oganizzata dalla “Vanity Models Management” , di cui è presidente monrealese Francesco Pampa, da “Piccy Models” di Salvatore Di Betta e dal direttore artistico dell’evento Massimiliano Vicari.

Sulla passerella di I Love Monreale hanno sfilato gli aspiranti miss e mister Monreale che hanno indossato abiti e accessori di numerosi negozi monrealesi e degli stilisti internazionali Jariel, Tufano e Cirillo.

Per l’occasione piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in una grande passerella. Le modelle e i piccoli della Piccy Models hanno sfilato attraversando un lungo percorso che si dipartiva dal palazzo di città fino alla fontana del Tritone. Giochi di luce, fari, musica e il classico tappeto rosso hanno donato un colpo d’occhio particolarmente apprezzato. Sullo sfondo i bolidi della scuderia Ferrari. A fine serata il cabaret dei 4 Gusti a piazza Guglielmo.

Per questa sera è in programma la finale di I Love Monreale che questa volta si sposta in piazzetta Vaglica e in corso Pietro Novelli. Anche oggi tanta moda, spettacolo ed emozioni per le ragazze in gara. Sofia Badalamenti, attuale Miss Monreale, cederà lo scettro alla nuova Miss. Intanto è ancora possibile votare sulla pagina Facebook di Filodiretto, media partner di I Love Monreale, la propria modella preferita che riceverà la fascia di Miss Social.