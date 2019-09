MUSIC FOR PEACE, domenica lo spettacolo della Compagnia Teatrale “Tritone”

Il 30 novembre 1981 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Internazionale della Pace che da allora viene celebrata ogni anno in tutto il mondo il 21 settembre. Questo giorno sarebbe diventato il giorno del cessate il fuoco.

La risoluzione (55/282) approvata invita tutti gli stati membri a commemorare il giorno in maniera appropriata, sia attraverso l’educazione e la consapevolezza pubblica, sia nella cooperazione con le Nazioni Unite per la pace globale.

La Compagnia Teatrale “Tritone”, presieduta da Mimmo La Malfa, in occasione dell’estate monrealese, che si svolge ancora per tutto il mese di settembre, ha deciso di celebrare questo evento con uno spettacolo poliedrico che si svolgerà nella nostra cittadina in piazza Guglielmo II giorno 22 settembre alle ore 21 dal titolo “MUSIC FOR PEACE”.

All’allestimento della manifestazione collaborano “La Maison De La Dance” di Giuliana Tusa e Sabina Conoscenti, l’Associazione “Agape” di Enzo Salvia, “La Casa Delle Gioie” di Enza Cangemi e l’”Ordine Militare Costantiniano Di San Giorgio” del Nobile Dott. Antonio Di Janni che ne è il delegato vicario.

Una ipotetica giornalista, Fabiola Termini, deve scrivere per conto del suo giornale un articolo sulla pace e dai vari interpreti, ballerini, cantanti e attori che drammatizzano la scena, si ascoltano brani, musiche, canzoni sul tema della pace nel mondo.

Uno spettacolo di forte impatto sociale interpretato con bravura e vera partecipazione, che va al di là delle solite canzonette.

Da tempo seguiamo questi artisti e restiamo sempre stupiti per le performance che di volta in volta raggiungono livelli superiori. Anche questa volta credo che non avremo delusioni.